Макрон призвал с уважением относиться к России и российскому народу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности уважительного отношения к России. Об этом политик сказал, выступая перед своими сторонниками в преддверии выборов во Франции.

Макрон подчеркнул, что Франции стоит относиться к российскому народу и России с неизменным уважением. Глава государства напомнил, что ситуации могут быть разные, однако в итоге они все равно придут к столу переговоров.

«Нужно всегда с уважением относиться к России и российскому народу. Однажды предстоит вернуться за стол переговоров», - цитирует ТАСС Макрона.

Ранее стало известно, что во время телефонного разговора с французским лидером президент РФ Владимир Путин заверил европейских партнеров, что ВС РФ в ходе спецоперации атакуют исключительно военные объекты Украины. Глава РФ также заметил, что помощь Франции могла бы понабиться для осуществления эвакуации иностранцев с территории Украины.