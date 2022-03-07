Глава МИД Франции заявил о необходимости поддерживать связь с Путиным

С президентом России Владимиром Путиным нужно поддерживать

канал связи на фоне ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«В нынешней ситуации нужно разговаривать, а чтобы разговаривать, нужно поддерживать канал для дискуссий», - высказал дипломат свою позицию в интервью France 2.

Министр иностранных дел отметил, что с Путиным продолжают общаться мировые лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, и в настоящий момент, по его словам, наметилась важная тема - обеспечение безопасности АЭС на Украине.

В воскресенье, 6 марта, Макрон по итогам разговоров с Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов на украинской территории.

Как ранее сообщили в Кремле, Путин заявил Макрону, что ВС РФ и украинское подразделение охраны с персоналом продолжают обеспечивать функционирование Запорожской АЭС. Также российский лидер в беседе со своим французским коллегой отметил, что не против встречи в формате МАГАТЭ - Россия - Украина, однако не в Чернобыле, а в формате видеоконференции либо в какой-то третьей стране.