«Стреляли по ребенку»: беженка из Мариуполя рассказала о действиях украинских националистов

Украинские бойцы стреляли по мирным жителям и использовали их в качестве «живого щита». Об этом сообщила беженка из Мариуполя.

«Нас используют как "живой щит", наши же украинские военные. Стреляли по гражданским, по ребенку. Четыре дня назад мы с мужем с ребенком шли домой с подвала, так как сказали в Ляпино все тихо, и по нам открыли огонь... Нам помогли Россия, военные выйти», - рассказала она.

Ранее другой беженец рассказал, что мирным жителям в Мариуполе не дают покидать свои дома и эвакуироваться из города, несмотря на напряженную обстановку.

В Минобороны России планируют в дальнейшем рассказать, какие украинские чиновники использовали население страны в качестве «живого щита», игнорируя возможность создания гуманитарных коридоров.