«Страшно и тяжело»: беженец рассказал об обстановке в Мариуполе

Мирным жителям в Мариуполе не дают покидать свои дома и эвакуироваться из города, несмотря на напряженную обстановку. Об этом рассказал один из сумевших спастись беженцев.

«Не дают выйти, и не зайти... мы как в плену сидим в каком-то, (говорят. - Прим.ред.), сидите дома. Используют как живой щит, наверное... Эвакуировали российские военные, спасибо им, потому что обстрел был, рядом летели снаряды, еле выбрались, очень было страшно, тяжело всем», - рассказал мужчина.

Ранее беженец из Мариуполя рассказал, что украинские националистические подразделения открыли огонь по людям во время эвакуации.

В Минобороны России планируют в дальнейшем рассказать, какие украинские чиновники использовали население страны в качестве «живого щита», игнорируя возможность создания гуманитарных коридоров.