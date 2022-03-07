«Лежали полтора часа»: беженец из Мариуполя рассказал об обстреле украинскими националистами

Спасшийся из Мариуполя мирный житель рассказал, как украинские националистические подразделения открыли огонь по людям во время эвакуации. По его словам, местные власти не дают никакой информации и не выводят людей из домов для прохождения по гуманитарным коридорам.

«Людей не выводят вообще. Люди сидят в подвалах, маленькие дети, и там много их», - рассказал Константин Медведев.

По его словам, некоторые люди решили пройти самостоятельно, так как узнали об открытом Россией коридоре.

«Пошли, по дороге в нас стреляли сзади, прямо именно по нам. Лежали полтора часа, не шевелясь. Когда уже замерзли, побежали. Стреляли украинская армия сзади в нас, стреляли националистические (подразделения. - Прим.ред.)», - пояснил Медведев.

Ранее спасенные бойцами Донецкой народной республики беженцы из Мариуполя рассказали, что украинские националисты засыпают дороги из города камнями и ветками.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.