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«Ребенок остался на том конце города»: женщина из Мариуполя об обстреле националистов

19:41 07.03.2022
Одна из беженок рассказала свою историю эвакуации из города. По словам женщины, ее муж погиб при обстреле, который устроили украинские националисты, и она до сих пор не знает, что с ее ребенком.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ
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Украинские националисты используют мирных жителей в Мариуполе как живой щит – об этом поступают все новые и новые свидетельства. Одна из беженок рассказала свою историю эвакуации из города. По словам женщины, ее муж погиб при обстреле, и она до сих пор не знает, что с ее ребенком.

«Нас обстреливали, дом разрушен, муж погиб. Его не могут вынести.  У меня ребенок остался на том конце города, я не знаю, что с ним.  Я не знаю, почему прикрываются мирными гражданами. Мы остались как пушечное мясо, да, живой щит», - рассказала женщина.

О тактике «живого щита» из мирных жителей, которую применяют украинские националисты, рассказывают и другие жители города. Кроме того, националисты прямо обстреливают мирных граждан, которые пытаются сбежать из населенного пункта.

«Пошли, по дороге в нас стреляли сзади, прямо именно по нам. Лежали полтора часа, не шевелясь. Когда уже замерзли, побежали. Стреляла украинская армия сзади в нас, стреляли националистические (подразделения. - прим.ред.)», - поделился спасшийся из города мужчина.

Накануне в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов, которые вели перед собой более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита». После того, как националисты увидели бойцов Народной милиции ДНР, они открыли огонь. В результате были убиты 4 мирных жителя и 5 ранены.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов.

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