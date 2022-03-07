«Дороги засыпали камнями»: беженцы из Мариуполя рассказали, как националисты мешают эвакуации

Спасенные бойцами ДНР беженцы из Мариуполя рассказали, что украинские националисты мешают эвакуации.

«Дороги, по которым можно было проехать, они засыпали камнями и ветками большой высоты», - сообщила одна из женщин, которая во время эвакуации попала под обстрел.

Также она рассказала, что многие в Мариуполе поддерживают действия России.

«Но вслух об этом никто не говорит, чтобы не нарваться на неприятности, потому что с этими отмороженными разговаривать тяжело очень, себе дороже», - объяснила она.

Накануне в Мариуполе военнослужащие ДНР столкнулись с подразделением украинских вооруженных националистов, которые вели перед собой более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита».

После того, как националисты увидели бойцов Народной милиции ДНР, они открыли огонь. В результате были убиты 4 мирных жителя и 5 ранены. Отмечается, что освобожденные мариупольцы были выведены. Всем им оказана необходимая помощь.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Николай Баранов