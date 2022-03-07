МО РФ: всего за время спецоперации уничтожено 2369 объектов военной инфраструктуры Украины

В общей сложности за время российской спецоперации по защите народных республик Донбасса было уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций», - сказал он.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в российском МО обратили внимание, что российские Вооруженные силы не наносят ударов по городам Украины. Как отметили в ведомстве, высокоточными средствами идет выведение из строя военной инфраструктуры страны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Юрий Хведчин.