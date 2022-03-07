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Пустые блиндажи и сгоревшая техника: новые кадры оставленных ВСУ позиций в зоне спецоперации ВС РФ

11:33 07.03.2022
К настоящему моменту, по данным российского министерства обороны, всего за время спецоперации уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины.
© Видео: МО РФ © Фото: МО РФ
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Министерство обороны РФ опубликовало новые кадры, снятые на оставленных позициях ВСУ в зоне специальной операции ВС РФ.

На опубликованных кадрах видна брошенная сгоревшая техника, а также опустевшие укрепрайоны, блиндажи и бетонные бункеры с огневыми точками.

Ранее телеканал «Звезда» публиковал кадры брошенной ВСУ базы под Херсоном.

На кадрах видно, что украинские военнослужащие во время отступления оставили танки, броневики, БМП, а также множество другой вспомогательной техники в количестве более ста единиц. Бывшую базу вооруженных сил Украины в Херсонской области попросту бросили армейские подразделения ВСУ, о чем свидетельствует отсутствие следов боя.

При этом оставленная техника находится в рабочем состоянии и готова к использованию, включая топливозаправщики с полными цистернами.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.

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