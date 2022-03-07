В Минобороны РФ рассказали о продвижении сил ДНР и ЛНР

Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. В общей сложности продвижение составило 6 километров. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что подразделениям вооруженных сил Донецкой Народной Республики удалось установить контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка и Мирное.

Кроме того, в МО РФ рассказали о наступательных действиях подразделений Народной милиции ДНР в Мариуполе.

«Основные боестолкновения велись на западе города – в Новоселовке, Поселке Моряков, Осавиахиме, и на востоке – в Найденовке и Азов Кольцо», - добавил Конашенков.

Официальный представитель министерства также сообщил, что российским Вооруженным Силам в ходе специальной операции удалось взять под контроль еще шесть населенных пунктов.

«Подразделения российских Вооруженных Сил взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное», - сказал он.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Позднее в российском оборонном ведомстве обратили внимание, что ВС РФ не наносят ударов по городам Украины. Как отметили в МО, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура страны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Юрий Хведчин.