Огненный факел: кадры пожара на нефтебазе в Луганске после удара ВСУ

На нефтебазе в Луганске полыхают более 200 тонн дизельного топлива и свыше 50 тонн бензина. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли рано утром 7 марта. Как ранее сообщил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию в Донбассе, врыв на базе произошел из-за обстрела ВСУ.

«Сегодня в 07:00 по территории базы ударили ракетой "Точка-У". Сначала был слышен один мощный взрыв, а затем целая серия мелких разрывов. Боевая часть была кассетной. О жертвах среди мирного населения и работников базы не сообщается», - рассказал корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев.

С его слов, сейчас линия боевого соприкосновения находится от Луганска на удалении свыше 90 километров. Таким образом, украинские военные применяли «Точку-У» практически на ее пределе по дальности стрельбы.