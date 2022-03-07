В ЛНР заявили, что причиной пожара на нефтебазе в Луганске стал обстрел ВСУ

Мощный взрыв в Луганске и последовавший за ним пожар на нефтебазе произошли в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Украинские террористы продолжают террор мирного населения ЛНР. По предварительной информации, возгорание нефтебазы в городе Луганск произошло в результате применения националистами тактического ракетного комплекса "Точка-У"», - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР.

Дополнительная информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняются.

Взрыв прогремел в 06:55 по местному времени, громкий хлопок был хорошо слышен в центре столицы Луганской Народной Республики. На месте ЧП работают пожарные и представители других оперативных ведомств.