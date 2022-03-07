СМИ сообщили о приостановке Netflix работы на территории России
Данное решение руководство сервиса приняло в связи с событиями на Украине.
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Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу на территории России. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на заявление представителя компании.
Отмечается, что данное решение было принято в связи с событиями на Украине.
«Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России», - приводит издание слова представителя Netflix.
Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин в ходе телеобращения объявил о начале специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. В связи с этим ряд государств и иностранных частных компаний ввели новые антироссийские ограничительные меры.