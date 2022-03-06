Эксперт оценил данные о попытках создания биооружия на Украине

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал ситуацию с обнаружением доказательств Минобороны РФ о том, что во время проведения спецоперации Украина экстренно устранила следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном. По его словам, то, что на территории Украины работают биолаборатории США, было известно уже давно. Более того, каждая такая лаборатория обладала дипломатическим статусом, и то, какие исследования велись на их базах, было закрытой темой и для украинских властей.

«Однако события в политическом поле Украины позволили вскрыть завесу тайны, и выяснилось, что в этих лабораториях ведутся исследования с опасными патогенами. И в качестве биологического материала используются данные, которые берут у населения Украины. Косвенным фактором проведения таких вот экспериментов были вспышки неожиданных болезней, которые называли “атипичной корью”, “атипичной пневмонией”, и в результате этих вспышек гибли или умирали мирные граждане Украины», - объяснил Леонков в беседе со «Звездой».

Все же данные сведения изымались у украинских СМИ, а Киев отрицал существование данных лабораторий, называя подобные факты «кремлевской пропагандой», отметил специалист. Однако после начала специальной военной операции по защите Донбасса, говорит Леонков, удалось обнаружить неопровержимые доказательства попыток создания биологического оружия, которое могло быть направлено против России.

«Так как украинцы и русские являются фактически одним этносом, именно как раз на украинцах ставились те самые бесчеловечные биологические опыты, чтобы создать этническое биологическое оружие против России, поэтому вот эти вскрывшиеся факты подтверждают, что решение о принятии начала вот этой операции демилитаризации и денацификации было принято верным. И то, что сейчас выполняет Россия, оно вскрывает вот эту всю античеловечную сущность тандема США и НАТО с Украиной», - резюмировал эксперт.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.