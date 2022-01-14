Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал, как спортсмен переносит коронавирус

Бывший чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом. Спортсмен сдал положительный тест и находится на карантине в гостиничном номере в Сингапуре.

Как сообщает Asian MMA, в Сингапур Нурмагомедов прибыл, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам, где участвует его подопечный Сайгид Изагахмаев.

По информации менеджера спортсмена, болезнь протекает в легкой форме.

«Чувствует себя хорошо. Осложнений нет», - сказал Ризван Магомедов «РБК Спорт».

Последним поединком в карьере Нурмагомедова стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. После победы россиянин объявил о решении завершить выступление в ММА.