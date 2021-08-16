Оштрафованным за коррупцию могут запретить работать на госслужбе

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с рядом ведомств представить предложения о запрете работы на государственной должности коррупционерам, которые получили государственный штраф. Об этом стало известно из указа президента об утверждении Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, опубликованном на сайте правовой информации.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации предоставить предложения по установлению запрета на поступление на федеральную государственную службу и ее прохождение в отдельных федеральных органах (исходя из специфики деятельности), запрета приема на работу по трудовому договору граждан, освобожденных от уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности с назначением судебного штрафа», - говорится в документе.

Также, согласно документу, президент поручил утвердить программу по антикоррупционному просвещению россиян.

В прошлом году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания. Он отметил, что подобная поправка в главный документ страны могла бы стать эффективной мерой по сдерживанию коррупции.