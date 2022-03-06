Армия В МО РФ показали захваченные документы 4 оперативной бригады нацгвардии Украины Полученные данные указывают на тесное взаимодействие украинской стороны со структурами НАТО. © Фото: Министерство обороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России показали документы 4 бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. © Министерство обороны России Бригада располагалась в Киевской области, в городе Гостомеле. В бумагах, оказавшихся в распоряжении российских военнослужащих, содержатся карты, планы боевого применения, приказы и распоряжения. Все эти данные указывают на тесное взаимодействие украинской стороны со структурами НАТО и практически подготовки нацгвардейцев натовцами. © Министерство обороны России Ранее военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал «Звезде» схему оборонительных позиций нацгвардии Украины в городе Северодонецке. По его словам, украинские силовики и националисты беззастенчиво используют мирное население в своих военных планах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика