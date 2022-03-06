В МО РФ показали захваченные документы 4 оперативной бригады нацгвардии Украины
Полученные данные указывают на тесное взаимодействие украинской стороны со структурами НАТО.
© Фото: Министерство обороны России
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В МО РФ показали захваченные документы 4 оперативной бригады нацгвардии Украины
Полученные данные указывают на тесное взаимодействие украинской стороны со структурами НАТО.
© Фото: Министерство обороны России
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