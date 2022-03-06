«Так делали только фашисты»: житель Донецкой области рассказал о преступлениях украинских националистов

Житель освобожденного поселка Старогнатьевка в Донецкой области рассказал о том, как преступления совершали в регионе украинские националисты. Семен Васильевич в 2014 году организовал референдум по вопросу независимости ДНР. Бюллетени для голосования пришлось закапывать - чтобы их не нашли при обысках.

«Председатель комиссии - у нему СБУ несколько раз приходили. Побили бедного. Мне и матери тоже досталось. Не успел открыть дверь - положили на спину, скрутили руки. А что я сделал? Ты, говорят, участвовал в проведении референдума... Я второй инсульт получил думаете от чего? Это вообще конченные люди - лишь бы грабить и убивать», - рассказал Семен.

После начала спецоперации, говорит Семен, он впервые за долгое время смог вздохнуть спокойно.

«24 февраля вошли ДНРовцы в село - я в первый раз заплакал за многие годы. Легче дышать стало. Просидел полсуток, радуясь и встречая. В айдаровцы знают, что им грозит - они мирным населением прикрываются. В Сверодонецке они людей на верхние этажи людей выгнали, сами внизу засели, на крыше снайперы. Так делали только фашисты», - рассказал Семен.

Первые населенные пункты бойцы Донецкой народной милиции освободили уже через несколько часов после начала военной операции. Одним из первых стал поселок Николаевка.