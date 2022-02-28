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«Мама, скоро буду»: как бойцы ДНР отвоевывают свой дом в Донбассе

Виталий Акиньшин
03:10 28.02.2022
Военнослужащие Донецкой народной республики получили возможность вернуться в родные края спустя восемь лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В сыром, туманном воздухе танков, БМП, самоходных артиллерийских установок, кажется, не счесть. Разведка и передовые подразделения уже выдвигаются на прорыв укреплений ВСУ. Артиллерия  непрерывно «утюжит» позиции украинских военных. Грохот крупных калибров слышен повсюду.

Украинская артиллерия бьет в ответ из чего только можно. Будто бы не всегда понимая, куда. Однако для этих бойцов обстрелы уже не имеют никакого значения. Главное - как можно скорее продолжить наступление и освободить территорию, которая все эти восемь лет находилась под властью националистических батальонов.

Проблем с оружием и боеприпасами, говорят бойцы армии ДНР - нет. На передний край для артподготовки дальнейшего продвижения постоянно перебрасывается тяжелая артиллерия. 152-миллиметровые гаубицы и системы залпового огня с марша занимают позиции и открывают огонь. Появление на передовой российских журналистов, говорят сами бойцы, хороший знак.

«Мама, скоро буду дома! С Мариуполя! Скоро вернусь. Восемь лет ждал», - говорит один из бойцов с радиопозывным «Опасный», готовый на все, чтобы попасть в родной дом к матери в Мариуполе.

Он точно знает куда идет. Своих родных он не видел все эти восемь лет, а сейчас с ними нет никакой связи уже почти неделю.

«Все хотят домой, мечтают. У всех там родители. У меня там дом остался. Плохо, кто-то не дожил, но ничего. Все мы знаем, куда шли. Все будет хорошо», - заверил военнослужащий.

Первые населенные пункты бойцы Донецкой народной милиции освобождают уже через несколько часов после начала военной операции. Мы первые журналисты, кто отправляются в только что освобожденный поселок Николаевка. Несколько километров узкой дороги от Докучаевска до Николаевки. Все последние восемь лет это была мертвая дорога, разбитая минами и снарядами.

Продолжение смотрите в сюжете Виталия Акиньшина - программа «Главное с Ольгой Беловой», телеканал «Звезда»

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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