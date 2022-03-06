Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Шарль Мишель заявил, что финансирования поставок боевых самолетов Украине не будет

Марина Крижановская
13:52 06.03.2022
Однако при этом Европейский союз направит Украине летальное вооружение на сумму 450 миллионов евро и оборонительные средства в размере 50 миллионов евро.
Шарль Мишель заявил, что финансирования поставок боевых самолетов Украине не будет
© Фото: Luke Milano, ZUMAPRESS, Globallookpress
Читайте нас на:

Бывший премьер-министр Бельгии и с 2019 года президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поставки боевых самолетов Украине не будут профинансированы Евросоюзом. Дополнительно он отметил, что, несмотря на трагическую ситуацию вокруг Украины, Евросоюз сохранил каналы связи с Россией открытыми. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, немецкому еженедельнику Die Zeit и итальянскому изданию L'Espresso.

«Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов Украине», - приводит ТАСС слова Шарля Мишеля.

Также глава Европейского совета допустил «возможность поставок средств или запасных частей для применения их военно-воздушными силами».

Шарль Мишель напомнил об отправке Европейским союзом летального вооружения Украине на сумму 450 миллионов евро и оборонительных средств в размере 50 миллионов евро.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что текущая ситуация вокруг Украины не является конфликтом Североатлантического альянса. Британский министр также отметил, что народ Великобритании не испытывает враждебности в отношении граждан России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:40 Армия
Видео
Минобороны РФ показало кадры сложивших оружие военнослужащих ВСУ
13:58 В стране и мире
Шойгу поздравил Терешкову с 85-летием
11:02 В стране и мире
Бастрыкин поручил расследовать случаи новых обстрелов ДНР тяжелым вооружением ВСУ
10:13 Армия
Видео
Истребители и ПВО ВКС РФ сбили за сутки 8 украинских военных самолетов
10:04 Армия
Видео
ВС РФ вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове
Популярное
Видео
Источник: националисты по заданию СБУ пытаются сорвать выдачу гуманитарной помощи РФ в Херсоне
Видео
Путин заявил, что российский самолет МС-21 во многом лучше иностранных аналогов
Полковнику Бернгарду присвоено звание Героя России за подвиги в спецоперации на Украине
Видео
В Минобороны РФ показали кадры движения колонны ВС РФ под Киевом
Торговым сетям РФ разрешили ограничить продажу ряда товаров в одни руки
Шойгу рассказал, как ВСУ и националисты берут в заложники иностранцев
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.