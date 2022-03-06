Шарль Мишель заявил, что финансирования поставок боевых самолетов Украине не будет

Бывший премьер-министр Бельгии и с 2019 года президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что поставки боевых самолетов Украине не будут профинансированы Евросоюзом. Дополнительно он отметил, что, несмотря на трагическую ситуацию вокруг Украины, Евросоюз сохранил каналы связи с Россией открытыми. Об этом он рассказал в интервью газете Le Journal du Dimanche, немецкому еженедельнику Die Zeit и итальянскому изданию L'Espresso.

«Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов Украине», - приводит ТАСС слова Шарля Мишеля.

Также глава Европейского совета допустил «возможность поставок средств или запасных частей для применения их военно-воздушными силами».

Шарль Мишель напомнил об отправке Европейским союзом летального вооружения Украине на сумму 450 миллионов евро и оборонительных средств в размере 50 миллионов евро.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что текущая ситуация вокруг Украины не является конфликтом Североатлантического альянса. Британский министр также отметил, что народ Великобритании не испытывает враждебности в отношении граждан России.