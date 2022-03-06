Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины не станет конфликтом НАТО

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что текущая ситуация вокруг Украины не является конфликтом Североатлантического альянса. Британский министр также отметил, что народ Великобритании не испытывает враждебности в отношении россиян. Об этом написало издание New York Times.

«У нас нет враждебности по отношению к российским гражданам, и у нас нет желания ставить под сомнение величие страны и мировой державы», - цитирует слова Джонсона РИА Новости.

Он также добавил, что Российская Федерация «обладает превосходящей мощью». Однако ранее в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским британский премьер пообещал Киеву новую военную мощь.

Также и президент США Джо Байден в своем недавнем выступлении отметил, что «вместе с нашими союзниками» оказывает поддержку украинцам в их борьбе за свободу в виде военной помощи, экономической помощи, гуманитарной помощи. Байден заявил, что «мы предоставляем Украине более одного миллиарда долларов прямой помощи».