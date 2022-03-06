Роскомнадзор заявил о намерении ограничить доступ к Zello в РФ

Администрация интернет-ресурса Zello не выполнила требования Роскомнадзора прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции ВС РФ на территории Украины, сообщили в ведомстве.

«В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен», - говорится на сайте организации.

Ранее за аналогичное распространение недостоверной информации о спецоперации по защите ДНР и ЛНР, Роскомндзор ограничил доступ к социальной сети Twitter.

Незадолго до этого такое решение было принято ведомством в отношении Facebook за регулярную дискриминацию российских СМИ и информационных платформ со стороны администрации соцсети.