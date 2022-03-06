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Роскомнадзор заявил о намерении ограничить доступ к Zello в РФ

Алиса Кононенко
12:09 06.03.2022
По информации ведомства, причиной является рассылка интернет-ресурсом недостоверных сведений о специальной операции на Украине.
Роскомнадзор заявил о намерении ограничить доступ к Zello в РФ
© Фото: freepik.com
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Администрация интернет-ресурса Zello не выполнила требования Роскомнадзора прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции ВС РФ на территории Украины, сообщили в ведомстве.

«В связи с неисполнением администрацией Zello требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории Российской Федерации будет ограничен», - говорится на сайте организации. 

Ранее за аналогичное распространение недостоверной информации о спецоперации по защите ДНР и ЛНР, Роскомндзор ограничил доступ к социальной сети Twitter. 

Незадолго до этого такое решение было принято ведомством в отношении Facebook за регулярную дискриминацию российских СМИ и информационных платформ со стороны  администрации соцсети.  

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