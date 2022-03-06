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Глава ДНР заявил, что силы республики уже ведут зачистку отдельных районов Мариуполя

Алиса Кононенко
12:44 06.03.2022
По словам Дениса Пушилина, наступательная операция на Мариуполь продолжается.
Глава ДНР заявил, что силы республики уже ведут зачистку отдельных районов Мариуполя
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Наступательная операция на Мариуполь продолжается, и в отдельных районах города зачистку проводят уже войсковые подразделения республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас кольцо вокруг Мариуполя продолжает сужаться. По отдельным районам, по отдельным кварталам проходит уже зачистка нашими подразделениями», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

Лидер ДНР также добавил, что продолжение наступления является залогом возможности сохранить как можно больше гражданского населения.

Ранее сообщалось, что националисты из полка «Азов»* и 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые удерживают Мариуполь, не выпускают беженцев из города. 

Напомним, на недавних переговорах в Беловежской Пуще были достигнуты договоренности об организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

* Отряд специального назначения «Азов» - организация, запрещенная в РФ.

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