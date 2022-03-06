Армия Самолет Су-34 высокоточным ударом уничтожил объект военной инфраструктуры украинских националистов Авиация ВКС России в ходе специальной военной операции завоевала господство в воздухе в ходе спецоперации на Украине. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Экипаж самолета Су-34 высокоточными авиационными средствами поражения уничтожил объект военной инфраструктуры военизированных формирований украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны. «Авиация ВКС России в ходе специальной военной операции завоевала господство в воздухе и наносит авиационные удары по позициям ПВО, объектам военной инфраструктуры, укрепленным позициям националистических формирований», - говорится в сообщении. Ранее в Минобороны сообщили, что за сутки истребительная авиация и ПВО ВКС РФ сбили два вертолета и шесть беспилотников Вооруженных сил Украины. среди сбитых воздушных средств есть ударный беспилотник «Байрактар». Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика