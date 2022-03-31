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Град осколков на головы: кадры из храма в момент обстрела луганской Варваровки

Егор Левин
Валентин Гвоздев
09:55 31.03.2022
Старики, женщины и дети, большинство только что вырвались из Рубежного, где идут уличные бои, прячутся и молятся - толстые стены защищают, но не делают неуязвимыми.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Киевские силовики атаковали мирный Луганск ракетой «Точка-У» - удар нанесли из района Северодонецка. Донецк тоже пострадал - реактивными снарядами из «Градов» ВСУ накрыли Кировский район. Вынуждены прятаться от обстрелов и жители Рубежного, которые смогли выбраться из города. Даже местный храм не смог стать островком спокойствия для тех, кто уже пережил многое - именно туда попали украинские снаряды. Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев, приехавший в село Варваровка по просьбе о помощи, тоже оказался под обстрелом.

К съемочной группе телеканала обратились родственники оставшейся в Варваровке 73-летней пенсионерки с просьбой помочь ей выехать в безопасное место. Уже на подъездах к селу отчетливо слышна работа артиллерии.

На пути следования виднеется черный дым - несколькими минутами ранее упал снаряд. Во время поисков и расспросов местных жителей съемочной группе предложили укрыться от возможных повторных обстрелов в церкви. Как только все заходят внутрь, раздается взрыв и вылетают стекла.

В храме - старики, женщины и дети, большинство только что вырвались из Рубежного, где сейчас идут уличные бои. Все прячутся и молятся - толстые стены защищают, однако осколками все же поранило одного человека.

На протяжении обстрела, который продолжался около часа, настоятель храма невозмутимо продолжал молебен, прихожане молились о спасении.

Наконец, через какое-то время наступает затишье, но никто не может с уверенностью сказать, на сколько. Местные жители настоятельно рекомендуют не покидать укрытие. Но съемочная группа принимает решение выдвинуться к месту, где остались автомобили.

Это кажется невероятным, но машины не только целы, но и никуда не уехали, и это при том, что водителям в течение часа приходилось прятаться по канавам. Репортеры успевают уехать.

Водитель Андрей Пинчук работает с телеканалом «Звезда» с 2014 года - говорит, что оставить под обстрелом одних не мог. Уже в безопасном месте Андрей рассказывает, как обстрел выглядел со стороны.

«Слышал отчетливо звуки дрона, жужжание. После этого жужжания начались прилеты», - сказал он.

Эвакуационная миссия в этот раз провалилась, но команда непременно вернется в Варваровку снова.

Ранее съемочная группа «Звезды» побывала в городе Рубежное в ЛНР. В это трудно поверить, но в домах, в которых не осталось ни одного целого окна, живут люди.

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