Лавров заявил о неприемлемости размещения военных объектов НАТО в Центральной Азии

Также глава МИД России отметил, что данный шаг пойдет в разрез с обязательствами, вытекающими из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о неприемлемости размещения вооружения НАТО в Центральной Азии. Он пояснил, что военные объекты стран Запада или обслуживающих их афганцев на территории сопредельных государств не могут быть размещены.

Как он считает, размещение в этом регионе любой военной инфраструктуры Североатлантического альянса и США недопустимо.

«Размещение военных объектов западных стран или обслуживающих их афганцев на территории соседних государств, например, в Центральной Азии мы считаем полностью неприемлемым», - выступил с заявлением глава МИД России.

Сергей Лавров добавил, что соответствующие действия западных государств противоречат интересам безопасности стран, расположенных в этом регионе. Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что это пойдет в разрез с обязательствами, вытекающими из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Информацию приводит издание «МК».

В четверг, 31 марта, во время выступления в ходе Третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана российский министр информировал об аккредитации Москвой первого дипломата правительства талибов*. Лавров отметил, что новому правительству Афганистана в целом удается справляться «поддержанием государства на плаву».

* «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.