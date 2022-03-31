Лавров сообщил об аккредитации Москвой первого дипломата правительства талибов*

Глава российского МИД обратил внимание на определенные положительные спехи по пресечению террористических актов в стране, а также на усилия в области соблюдения прав человека.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о выдаче аккредитации первого афганского дипломата, направленного от правительства талибов*. Об этом он сообщил во время выступления в ходе третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана.

«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», - сообщил российский министр Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства России отметил, что новому правительству Афганистана в целом удается справляться «поддержанием государства на плаву». Министр обратил внимание, что это происходит в то время, когда Афганистан испытывает «нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников».

Также министр Сергей Лавров обратил внимание на определенные положительные спехи по пресечению террористических актов, а также на усилия в области соблюдения прав человека.

«Налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», - подытожил глава МИД России.

Также во время проходящей в китайской провинции Аньхой череды дипломатических встреч Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмуд Куреши. Главы МИД обсудили строительство газопровода «Пакистанский поток».