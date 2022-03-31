В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров сообщил об аккредитации Москвой первого дипломата правительства талибов*

Марина Крижановская
07:16 31.03.2022
Глава российского МИД обратил внимание на определенные положительные спехи по пресечению террористических актов в стране, а также на усилия в области соблюдения прав человека.
Лавров сообщил об аккредитации Москвой первого дипломата правительства талибов*
© Фото: xinhua, Globallookpress
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о выдаче аккредитации первого афганского дипломата, направленного от правительства талибов*. Об этом он сообщил во время выступления в ходе третьей конференции глав МИД стран-соседей Афганистана.

«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», - сообщил российский министр Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства России отметил, что новому правительству Афганистана в целом удается справляться «поддержанием государства на плаву». Министр обратил внимание, что это происходит в то время, когда Афганистан испытывает «нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США и их союзников».

Также министр Сергей Лавров обратил внимание на определенные положительные спехи по пресечению террористических актов, а также на усилия в области соблюдения прав человека.

«Налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека. Кабул активно работает над расширением дипломатических и экономических связей. Отмечаем постепенно налаживание торгово-экономического взаимодействия, прежде всего, со странами региона, бизнес-структуры которых проявляют интерес к Афганистану. Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», - подытожил глава МИД России.

Также во время проходящей в китайской провинции Аньхой череды дипломатических встреч Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмуд Куреши. Главы МИД обсудили строительство газопровода «Пакистанский поток».

  • «Талибан» - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:15 В стране и мире
Басурин заявил, что задержанные в ДНР иностранные наемники будут преданы суду
05:40 В стране и мире
Видео
Помогают всем: чеченский медик рассказал о работе в Мариуполе
04:12 В стране и мире
Дипломаты США и ЕС обсудили «изоляцию» экономики РФ
01:37 В стране и мире
Видео
Люди в подвалах и снайперы на верхних этажах: что известно об обстановке в Мариуполе
00:13 В стране и мире
Видео
Грохот и крики: момент обстрела журналистов в ЛНР попал на видео
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.