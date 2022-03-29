Материалы следствия: как в ВСУ отдают смертоносные приказы на применение «Точки-У»

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Жертвами теракта со стороны Киева, когда ВСУ ударили ракетой «Точка-У» по центру Донецка, стал 21 мирный житель. «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей Донбасса в рамках проекта «#Материалы следствия».

В результате удара украинской ракеты «Точка-У» 15 марта помимо погибших еще 37 человек были ранены. В основном, это были пенсионеры. Также незадолго до удара жителям Донецка приходили странные сообщения собраться на митинг - как впоследствии оказалось, на месте бомбежки.

С 2014 года украинские военнослужащие выпустили в сторону ДНР и ЛНР более 100 тактических ракет.

«В Украине есть только одна бригада, на вооружении которой стоят “Точки-У”. Это 19 ОРБР ВСУ, командиром данной бригады является Ярошевич Федор Сергеевич. В принципе, этот тот человек, который отдает приказы на запуск данных тактических ракет», - заявил глава общественной организации «Справедливая защита» Виталий Галахов.

«Звезда» продолжит собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее жительница Мариуполя Галина Черникова в рамках проекта «#Материалы следствия» рассказала, как ее задержали в 2017 году по ложному доносу, обвинили в госизмене, а затем пытали украинские националисты.