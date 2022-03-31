В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американский инвестор удивился укреплению рубля после антироссийских санкций

Марина Крижановская
08:20 31.03.2022
Американец обратил внимание и на то, что уровень инфляции в России ниже европейского.
Американский инвестор удивился укреплению рубля после антироссийских санкций
© Фото: freepik.com
Читайте нас на:

Американский инвестор Адам Таунсэнд был поражен тем, что российская валюта укрепилась на фоне введенных санкций против России. Он заявил, что российский рубль отыграл все свои санкционные потери. Данное сообщение он разместил в социальной сети Twitter.

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», - цитирует слова американца РИА Новости.

Адам Таунсэнд также обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже европейского значения. В частности он имел в виду страны Евросоюза и страны Организации экономического сотрудничества и развития, в которую входят такие страны как Великобритания, США, Бельгия, Германия и другие.

Ранее сообщалось, что ФАС представила законопроект об отмене валютных контрактов внутри России. Сообщается, что будет запрещено «определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:15 В стране и мире
Басурин заявил, что задержанные в ДНР иностранные наемники будут преданы суду
05:40 В стране и мире
Видео
Помогают всем: чеченский медик рассказал о работе в Мариуполе
04:12 В стране и мире
Дипломаты США и ЕС обсудили «изоляцию» экономики РФ
01:37 В стране и мире
Видео
Люди в подвалах и снайперы на верхних этажах: что известно об обстановке в Мариуполе
00:13 В стране и мире
Видео
Грохот и крики: момент обстрела журналистов в ЛНР попал на видео
Популярное
Видео
МО РФ опубликовало доказательства использования режимом Зеленского синагоги в Умани в военных целях
Видео
Груды бетона и обломки: опубликованы кадры с места обстрела ВСУ жилой многоэтажки в Донецке
Видео
С точностью до двух метров: как работают знаменитые «Искандеры» ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
Видео
Дострелить до здравого смысла: чем помогают артиллеристам ЛНР агитационные снаряды
Видео
Шойгу заявил, что спецоперация на Украине продолжится до достижения поставленных целей
Видео
Шойгу заявил о выполнении в целом первостепенных задач спецоперации на Украине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.