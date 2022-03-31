Американский инвестор удивился укреплению рубля после антироссийских санкций

Американец обратил внимание и на то, что уровень инфляции в России ниже европейского.

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Американский инвестор Адам Таунсэнд был поражен тем, что российская валюта укрепилась на фоне введенных санкций против России. Он заявил, что российский рубль отыграл все свои санкционные потери. Данное сообщение он разместил в социальной сети Twitter.

«Рубль отыграл весь свой санкционный удар», - цитирует слова американца РИА Новости.

Адам Таунсэнд также обратил внимание на то, что уровень инфляции в России ниже европейского значения. В частности он имел в виду страны Евросоюза и страны Организации экономического сотрудничества и развития, в которую входят такие страны как Великобритания, США, Бельгия, Германия и другие.

Ранее сообщалось, что ФАС представила законопроект об отмене валютных контрактов внутри России. Сообщается, что будет запрещено «определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках».