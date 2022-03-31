ФАС представила законопроект об отмене валютных контрактов внутри России

Таким образом, будет запрещено «определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках».

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила законопроект, согласно которому совершение валютных контрактов внутри государства может быть запрещено. В частности могут запретить прописывать в договоре цены в привязке к иностранной валюте или мировым товарным индексам.

Отмечается, что это может способствовать полной предоплате товаров и отказу от долгосрочных контрактов. Также сказано, что данный законопроект уже согласовало Министерство финансов. Информацию приводит издание РБК со ссылкой на пресс-службу правительства.

«Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Такие условия в контрактах зачастую используют иностранные собственники недвижимости для расчета арендной платы, а металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Такая привязка распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства», - сообщает РБК.

Также сообщается, что будет запрещено «определять цену российских контрактов в привязке к иностранной валюте или показателю биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках».

Поясняется, что документ предполагает изменения в Гражданском кодексе. Это связано с разрешением привязки цены договоров к иностранной валюте и иным индикаторам, хотя при этом сама оплата должна производиться в рублях.

Немногим ранее сообщалось, что российские экономисты предложили создать новую платежную единицу. Это объясняется тем, что западные санкции отрезали Россию от мировых рынков капитала и затруднили конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответным намерениям России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях.