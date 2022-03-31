Басурин заявил, что задержанные в ДНР иностранные наемники будут преданы суду

Отмечается, что отношение к иностранным наемникам будет отличаться от обращения с военнопленными.

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Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что военные наемники, задержанные при освобождении территории республики, предстанут пред судом.

В частности, он говорил об иностранных наемниках, отношение к которым будет иным, чем к военнопленным. Об этом он рассказал РИА Новости.

«С ними будут относиться не как с военнопленными. Их будут арестовывать и предавать суду», - сообщил Эдуард Басурин.

Накануне мирный житель погиб в результате обстрела украинских военных Петровского района Донецка по адресу улица Федоровского, 1. Представительство Донецкой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о гибели мужчины 1959 года рождения.