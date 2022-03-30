В нужном русле: о чем договорились главы МИД РФ и Китая на переговорах

Встреча министров стала второй с начала года. Китай и Россия не скрывают намерения наращивать двустороннее сотрудничество.

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В Китае приземлился борт с российской делегацией, по трапу в маске спустился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. КНР настигла очередная волна коронавирусной инфекции, на территории государства усилили меры безопасности. И полиция, и сотрудники аэропорта находятся в защитных костюмах. Салон авиалайнера тщательно продезинфицировали после того, как его покинули дипломаты.

С аэродрома открывается вид на окутанную туманом горную цепь провинция Аньхой на востоке Китая. Последние годы власти региона активно привлекают туристов из России. Уже налажено прямое авиасообщение из Москвы, теперь прорабатываются культурные программы. Визитной карточкой и главным сокровищем провинции стали фантастические горы Хуаншань, их название переводится как «желтые горы». Глава МИД поприветствовал своего китайского коллегу Вана И уже в привычном, в духе пандемии, стиле.

Встреча министров стала второй с начала года. Китай и Россия не скрывают намерения наращивать двустороннее сотрудничество. Товарооборот между РФ и КНР за минувший год вырос на 36%, невзирая на сложную ситуацию в мире. Месяц назад был подписан контракт с китайской государственной нефтегазовой корпорацией о поставках газа по дальневосточному маршруту. Общий объем экспорта достигнет 10 миллиардов кубометров за 12 месяцев.

«Мы переживаем очень серьезный этап в истории международных отношений, я убежден, что по итогам этого этапа международная обстановка прояснится существенно, и мы будем вместе с вами, вместе с другими единомышленниками будем двигаться к многополярному, справедливому, демократическому миропорядку. Заинтересованы, чтобы отношения с КНР развивались. Об этом договорились наши лидеры - Путин и Си», - сказал Лавров.

Российский министр также напомнил и об итогах переговоров президентов РФ и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в феврале. Тогда лидеры стран подписали 16 документов, предполагающих взаимодействие по всем фронтам: от наращивания экономического сотрудничества до плотной координации в обеспечении глобальной стабильности. В частности, китайская сторона обратилась к мировому сообществу с призывом извлечь урок из украинского кризиса и создать механизм безопасности в Европе.

«Сотрудничество Китая и России не имеет границ. Это касается как наших совместных мер по поддержанию мира и безопасности, так и шагов по противодействию гегемонии. По вопросу войны и мира - мы на стороне мира. На стороне диалога. Между подливание масла в огонь и охлаждением, и тушением огня - мы на стороне охлаждения», - говорит глава МИД КНР.

Сегодня Аньхой стал центром дипломатических встреч. В этом же регионе проходила третья конференция глав МИД стран-соседей Афганистана. Сергей Лавров и министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши обсудили строительство газопровода «Пакистанский поток». В ходе беседы затронули и актуальную международную проблематику. Исламабад выступает за реалистичное и новаторское взаимодействие с новым афганским правительством, призывает США освободить замороженные активы внутри страны и недопустить нового конфликта в регионе.

«Тот, кто пытается поставить Афганистан в центр мировой политики, теперь пытается заменить Афганистан Украиной. И мы все понимаем, что это значит», - подчеркнул глава МИД РФ.

У главы российской дипломатии плотный график. В той же аудитории, где проходили переговоры с делегацией из Пакистана, лежит уже новый флаг на столе. Глава МИД Ирана открыл двустороннюю встречу с личного послания от президента страны Ибрахима Раиси. Иранский министр указал на то, что отношения с Россией находятся в нужном русле. Тегеран выступил решительно против введения односторонних и незаконных санкций против российского государства. Когда Лавров говорил о нынешнем мироустройстве, он выделил попытки ООН переписать текущие основы, заложенные в миссию организации.

«Одним из инструментов такой политики, как и вы и сказали господин министр, является механизм односторонних нелигитимных санкций. В наших отношениях с Ираном и другими нашими близкими партнерами, мы будем добиваться осуждения этого неприемлемого явления и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия», - указал министр иностранных дел РФ.

Еще одна встреча на полях международной конференции - с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. В прошлом году была подписана долгосрочная комплексная программа экономического сотрудничества между правительствами двух стран - и сегодня, по словам министра, выдалась прекрасная возможность сверить часы и обсудить, как реализуются договоренности по всем основным направлениям.