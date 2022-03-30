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СМИ: российские экономисты предложили создать новую платежную единицу

Виталий Музыка
05:58 30.03.2022
За девять месяцев 2021 года 84% экспортных поступлений российских компаний было выражено в долларах США, согласно данным Банка России.
СМИ: российские экономисты предложили создать новую платежную единицу
© Фото: pixabay.com
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По мнению группы экномистов, РФ имеет смысл задуматься о создании новой платежной единицы для торговли с дружественными странами. Об этом пишет РБК.

«Западные санкции, отрезавшие Россию от мировых рынков капитала и затруднившие конвертацию рубля для внешнеторгового оборота, а также ответное намерение России получать оплату за экспорт газа в Европу в рублях поставили вопрос о создании новой платежной единицы для расчетов с дружественными странами», - сказано в публикации.

По словам экспертов, заинтересованы переходом в недолларовую систему расчетов могут быть заинтересованы страны Евразийского экономического союза, Китай, Индия, Иран, Турция и ряд других стран.

«Курс этой единицы будет зависеть от средневзвешенной цены ресурсов на мировом рынке, а конвертацию национальных валют в платежную единицу в момент проведения внешнеторговых операций будет осуществлять клиринговый центр системы», - сказано в материале.

В перспективе предполагается создание вторичного рынка новой валютной единицы, что позволит другим странам использовать ее в качестве резервной.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Банку России, кабмину и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль.

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