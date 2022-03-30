Мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка

Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, жертвой удара по Петровскому району стал мирный житель 1959 года рождения.

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Мирный житель погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины Петровского района Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя 1959 г.р. в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка по адресу ул. Федоровского, 1», - говорится на Telegram-канале представительства.

Ранее сообщалось об атаке Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины из крупнокалиберного орудия. Факт обстрела был подтвержден корреспондентом «Звезды».

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.