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Дипломаты США и ЕС обсудили «изоляцию» экономики РФ

Виталий Музыка
04:12 31.03.2022
Это заседание дипломаты посвятили стратегическим целям США и ЕС по прекращению действий РФ в отношении Украины.
Дипломаты США и ЕС обсудили «изоляцию» экономики РФ
© Фото: pixabay.com
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Европейский союз и Соединенные Штаты провели первую встречу высокого уровня, посвященную РФ, где обсуждали вопросы изоляции экономики России. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«Стороны.... обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы», - приводит RT слова сообщения.

Дипломаты положительно оценили координацию между США и ЕС для реализации мер экспортного контроля, а также обсудили сотрудничество с G7 для соблюдения строгого выполнения предписанных мер.

От лица американской стороны на переговорах выступала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, со стороны Евросоюза выступал заместитель генсека по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введенные западными странами санкции против России возвращаются бумерангом. 

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