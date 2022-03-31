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В горах Красноярского края завершился второй этап всеармейского конкурса «Саянский марш»

03:27 31.03.2022
Победитель получит право представлять Россию на Армейских международных играх-2022.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Участники юбилейного всеармейского конкурса по ски-альпинизму «Саянский марш-2022» завершили выполнение специальных задач в ходе двухдневной гонки на 50 километров, в горах Красноярского края.

Во второй день соревнований военнослужащие выполнили специальные задачи по разведке целей на различных дистанциях, с точным определением дальности до объекта, отработали слаженность команды в ходе крутого подъема на лыжах на высоту около 2 тысяч метров над уровнем моря и последующий спуск в связках по три человека. Кроме этого, военнослужащие выполнили метание ручных гранат на точность и выполнили ориентирование на местности. Завершающим этапом соревнований стала лыжная гонка, где военным лыжникам предстояло за максимально короткое время преодолеть более 5 километров по пересеченной местности.  

В состязаниях принимали участие 8 команд: сборные команды Центрального, Южного, Западного военных округов, сборная команда Воздушно-десантных войск, сборная команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, сборная команда Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала В.Ф.Маргелова, сборная команда Военного института физической культуры и женская сборная команда Вооруженных Сил России.

По итогам первого соревновательного дня лидирует команда Центрального военного округа, которая показала лучший результат в заданиях по поиску пострадавшего в лавине, перевозке условно пострадавшего, стрельбе в составе отделения, спуску по закрепленной веревке, подъему пострадавшего по склону, а также подъему по склону в кошках с использованием закрепленных судейских перил.

После общего подсчета результатов соревнований, судьи определят победителя, которому достанется Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации и право представлять страну на Армейских международных играх-2022.

Ранее сообщалось, что юбилейный этап конкурса среди горных подразделений по ски-альпинизму «Саянский марш» стартовал на базе учебного центра военно-спортивной подготовки «Ергаки» в Красноярском крае. 

Материал подготовили: Николай Баранов, Виталий Музыка.

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