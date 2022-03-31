Минобороны России назвало число уничтоженной военной техники ВСУ с начала спецоперации

По словам представителя военного ведомства, Вооруженные Силы РФ уничтожили 345 беспилотников ВСУ с начала спецоперации.

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга назвал число уничтоженной военной техники украинской армии с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. В частности, российским военнослужащим удалось уничтожить 1826 танков и других боевых бронированных машин противника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники», - отметил представитель оборонного ведомства.

Кроме того известно, что авиация Вооруженных сил России поразила 28 военных объектов Украины за день. Игорь Конашенков подчеркнул, что среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.