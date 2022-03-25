В «Росатоме» заявили, что четырех сотрудников корпорации удерживают на Украине
Четырех сотрудников «Росатома» удерживают на Ровненской АЭС. Эту информацию подтвердили в департаменте коммуникаций госкорпорации.
Как уточнили в «Росатоме», в связи с контрактными обязательствами 23 февраля четверо сотрудников центрального филиала АО «Атомспецтранс» (дочернее предприятие, обеспечивающие доставку ядерного топлива) привезли на АЭС груз.
«С тех пор российские специалисты не могут вернуться в Россию», - заявили в госкорпорации.
Там добавили, что через постпредство РФ при международных организациях в Вене «Росатом» уведомил о неприемлемой ситуации Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), высказав тревогу и озабоченность.
Ранее эту информацию также озвучили в российском постпредстве в Вене, отметив, что россиян держат на территории АЭС в железнодорожном вагоне, в котором был доставлен груз.