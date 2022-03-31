«Заставила Украина»: сложивший оружие боец о вступлении в «Айдар»*

Сергей Никитюк рассказал, что у него не было цели убивать, когда он шел принимать участие в боевых действиях.

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Добровольно сложивший оружие военнослужащий батальона «Айдар»* Сергей Никитюк попросил прощения у своих соотечественников за то, что вступил в ряды националистов. По словам Сергея, у него не было цели убивать, ведь он знал, что на родной земле живут мирные семьи.

«Я пошел служить, потому что нас заставила, можно сказать, Украина, сама держава. Нам работать и кушать хочется всем», - сказал Никитюк в беседе со «Звездой».

Также боец рассказал, каким образом он попал в нацбатальон. Сергей Никитюк признался, что принял решение пойти служить, чтобы избежать уголовного наказания.

Ранее официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных Сил России прорвали оборону батальона «Айдар»* и продвинулись на пять километров, форсировав реку Кашлагач.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

*«Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.