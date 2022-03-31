Армия Армия Армия

«Заставила Украина»: сложивший оружие боец о вступлении в «Айдар»*

22:36 31.03.2022
Сергей Никитюк рассказал, что у него не было цели убивать, когда он шел принимать участие в боевых действиях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Добровольно сложивший оружие военнослужащий батальона «Айдар»* Сергей Никитюк попросил прощения у своих соотечественников за то, что вступил в ряды националистов. По словам Сергея, у него не было цели убивать, ведь он знал, что на родной земле живут мирные семьи.

«Я пошел служить, потому что нас заставила, можно сказать, Украина, сама держава. Нам работать и кушать хочется всем», - сказал Никитюк в беседе со «Звездой».

Также боец рассказал, каким образом он попал в нацбатальон. Сергей Никитюк признался, что принял решение пойти служить, чтобы избежать уголовного наказания.

Ранее официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Вооруженных Сил России прорвали оборону батальона «Айдар»* и продвинулись на пять километров, форсировав реку Кашлагач.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

*«Айдар» - экстремистская организация, запрещенная в России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:36 Армия
Видео
«Заставила Украина»: сложивший оружие боец о вступлении в «Айдар»*
21:47 Армия
В Минобороны рассказали о срыве Киевом гуманитарной операции ВС РФ в Мариуполе
20:25 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО ракетным вооружением с БПЛА
19:50 Армия
Видео
Минобороны: авиация ВС РФ поразила 28 военных объектов Украины в течение дня
18:22 Армия
Видео
Прижать украинских националистов: как работают российские десантники в Мариуполе
Популярное
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Видео
ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.