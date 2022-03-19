Минобороны: ВС РФ прорвали оборону батальона «Айдар»*, форсировав реку Кашлагач

Подразделения Вооруженных Сил России прорвали оборону батальона «Айдар»* и продвинулись на пять километров, форсировав реку Кашлагач. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Он также добавил, что военнослужащие вышли на рубеж Шахтерское - Нововукраинка.

«Уничтожено до 30 боевиков, один танк, одна БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости. В настоящее время ведут бой с подразделениями 54 отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, действующей во втором эшелоне», - отметил Конашенков в ходе брифинга.

В ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям добровольно сдался российским военным.

*24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар» - запрещенная в России экстремистская организация.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.