В Минобороны рассказали о срыве Киевом гуманитарной операции ВС РФ в Мариуполе

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Российские военнослужащие 31 марта открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что данная гуманитарная операция была «подло и цинично» сорвана Киевом, так как власти оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора.

«Так, с 09:37 до 16:33 31 марта 2022 г. участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами. В результате этого гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь», - сказал Мизинцев на брифинге.

Более того, начальник НЦУО РФ указал на пассивность и безразличие представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, которые были заранее предупреждены о готовящейся гуманитарной операции в Мариуполе. Однако, отметил представитель МО РФ, они не приняли в ней никакого участия и никак не повлияли на украинские власти, чтобы последние установили «режим тишины».

«В очередной раз обращаем внимание Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций на преступную политику официального Киева в отношении граждан Украины и грубейшие нарушения международного гуманитарного права», - резюмировал генерал-полковник.

Напомним, Михаил Мизинцев отмечал, что российские военнослужащие с 1 апреля снова откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.