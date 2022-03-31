Армия Армия Армия

В Минобороны рассказали о срыве Киевом гуманитарной операции ВС РФ в Мариуполе

21:47 31.03.2022
По словам начальника НЦУО РФ, Киев оказался не способен контролировать неонацистски настроенных боевиков.
В Минобороны рассказали о срыве Киевом гуманитарной операции ВС РФ в Мариуполе
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Российские военнослужащие 31 марта открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных граждан и иностранцев из Мариуполя в Запорожье с промежуточным пунктом в Бердянске. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что данная гуманитарная операция была «подло и цинично» сорвана Киевом, так как власти оказались не способны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность указанного коридора.

«Так, с 09:37 до 16:33 31 марта 2022 г. участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался обстрелам из минометов и крупнокалиберных пулеметов подразделениями ВСУ и националистическими батальонами. В результате этого гуманитарная колонна не смогла пройти из Бердянска в Мариуполь», - сказал Мизинцев на брифинге.

Более того, начальник НЦУО РФ указал на пассивность и безразличие представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, которые были заранее предупреждены о готовящейся гуманитарной операции в Мариуполе. Однако, отметил представитель МО РФ, они не приняли в ней никакого участия и никак не повлияли на украинские власти, чтобы последние установили «режим тишины».

«В очередной раз обращаем внимание Организации Объединенных Наций, ОБСЕ, Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций на преступную политику официального Киева в отношении граждан Украины и грубейшие нарушения международного гуманитарного права», - резюмировал генерал-полковник.

Напомним, Михаил Мизинцев отмечал, что российские военнослужащие с 1 апреля снова откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье по личным просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и федерального канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:47 Армия
В Минобороны рассказали о срыве Киевом гуманитарной операции ВС РФ в Мариуполе
20:25 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО ракетным вооружением с БПЛА
19:50 Армия
Видео
Минобороны: авиация ВС РФ поразила 28 военных объектов Украины в течение дня
18:22 Армия
Видео
Прижать украинских националистов: как работают российские десантники в Мариуполе
16:34 Армия
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Популярное
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Видео
ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.