В стране и мире Постпред РФ: документы подтверждают собственную военно-биологическую программу ФРГ на Украине Игнат Далакян По словам постоянного представителя РФ, действия ФРГ несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов. «Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы. Ее целью является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. По словам Гатилова, действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты Соединенных Штатов, и требуют детального изучения. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологические лаборатории США на Украине «дьявольским планом». Также она заявила, что открытые источники и слитые в интернет документы дают примерное представление о вовлеченности политических элит Соединенных Штатов в военно-биологическую активность на Украине. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика