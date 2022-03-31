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Постпред РФ: документы подтверждают собственную военно-биологическую программу ФРГ на Украине

Игнат Далакян
21:05 31.03.2022
По словам постоянного представителя РФ, действия ФРГ несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США.
Постпред РФ: документы подтверждают собственную военно-биологическую программу ФРГ на Украине
© Фото: pixabay.com
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Документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы. Ее целью является изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

По словам Гатилова, действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты Соединенных Штатов, и требуют детального изучения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала военно-биологические лаборатории США на Украине «дьявольским планом». Также она заявила, что открытые источники и слитые в интернет документы дают примерное представление о вовлеченности политических элит Соединенных Штатов в военно-биологическую активность на Украине.

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