Минобороны: авиация ВС РФ поразила 28 военных объектов Украины в течение дня
Согласно сообщению, среди украинских военных объектов оказались четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.
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Авиация Вооруженных сил России поразила 28 военных объектов Украины. Об этом заявил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Согласно заявлению, среди них: четыре командных пункта, три полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения, четыре хранилища топлива и 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.
Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что киевский режим своими преступными действиями создал прямую минную угрозу судам причерноморских стран.
Материал подготовили: Далакян Игнат и Николай Баранов.