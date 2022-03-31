Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации

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На окраинах Северодонецка продолжаются наступательные действия подразделений войск Луганской Народной Республики. Как сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков, войска продвинулись вглубь обороны 57 отдельной мотопехотной бригады на два километра за день. В частности, было уничтожено 40 человек личного состава бригады ВСУ, три БМП, три автомобиля различного назначения и два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения.

«Группировка войск Донецкой Народной Республики, продолжая наступление, установила контроль над частью населенного пункта Новобахмутовка. Ведет бой с подразделениями 25-й украинской воздушно-десантной бригады на окраине населенного пункта Новоселовка Вторая», - сказал представитель оборонного ведомства на брифинге.

Вместе с тем, указал Конашенков, уничтожено 50 националистов, один танк, четыре БМП, полевой склад боеприпасов, а также колонна топливозаправщиков из пяти автомобилей.

Также Игорь Конашенков сообщал, что силами ДНР были сбиты украинские вертолеты, пытавшиеся эвакуировать командиров «Азова»* из Мариуполя. Националистов пытались эвакуировать из города при помощи двух вертолетов Ми-8.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.