Минобороны: силами ДНР сбиты украинские вертолеты, пытавшиеся эвакуировать командиров «Азова»* из Мариуполя

По данным Минобороны России, были сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, один из них упал в районе Рыбацкого.

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Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим пытался эвакуировать командный состав полка украинских националистов «Азова»* из Мариуполя с помощью двух вертолетов Ми-8.

«Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Конашенков добавил, что второй вертолет ВСУ получил повреждения от попадания ракеты и уклонился в сторону моря. Как отметил представитель МО РФ, Ми-8 потерпел крушение в 20 километрах от берега.

Напомним, в Минобороны сообщили, что авиация ВС РФ поразила 28 военных объектов Украины в течение дня в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.