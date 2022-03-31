Армия Армия Армия

Минобороны: силами ДНР сбиты украинские вертолеты, пытавшиеся эвакуировать командиров «Азова»* из Мариуполя

19:49 31.03.2022
По данным Минобороны России, были сбиты два вертолета Ми-8 ВСУ, один из них упал в районе Рыбацкого.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Sergei Chuzavkov ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что киевский режим пытался эвакуировать командный состав полка украинских националистов «Азова»* из Мариуполя с помощью двух вертолетов Ми-8.

«Расчетом переносного зенитного ракетного комплекса народной милиции Донецкой Республики, из трофейного американского комплекса «Стингер» один украинский вертолет Ми-8 был сбит и упал в районе населенного пункта Рыбацкое», - сказал представитель военного ведомства на брифинге.

Конашенков добавил, что второй вертолет ВСУ получил повреждения от попадания ракеты и уклонился в сторону моря. Как отметил представитель МО РФ, Ми-8 потерпел крушение в 20 километрах от берега.

Напомним, в Минобороны сообщили, что авиация ВС РФ поразила 28 военных объектов Украины в течение дня в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 Армия
Видео
МО РФ показало кадры уничтожения украинских РСЗО ракетным вооружением с БПЛА
19:50 Армия
Видео
Минобороны: авиация ВС РФ поразила 28 военных объектов Украины в течение дня
18:22 Армия
Видео
Прижать украинских националистов: как работают российские десантники в Мариуполе
16:34 Армия
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
16:13 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что страны Запада должны открыть счета в банках РФ для оплаты газа
Популярное
МО РФ прокомментировало переписку Хантера Байдена по деятельности биолабораторий США на Украине
Видео
Минобороны РФ рассказало о продвижении войск ЛДНР в ходе спецоперации
В МО РФ заявили о разработке киевским режимом БПЛА для применения биооружия против России
МО РФ: киевский режим своими преступными действиями создал минную угрозу судам причерноморских стран
Видео
МО РФ публикует кадры уничтожения опорного пункта ВСУ высокоточным оружием
Видео
ПВО ВКС РФ сбили 18 украинских беспилотников за сутки, включая один «Байрактар»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.