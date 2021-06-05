Четыре триллиона рублей, 800 соглашений, 140 стран мира, 13 тысяч участников: как закончился ПМЭФ-2021

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира. В субботу, 5 июня, он завершил свою работу.

И хотя мероприятие проводилось в условиях пандемии, цифры заключенных контрактов впечатляют. За 4 дня подписали более 800 соглашений на общую сумму в почти 4 триллиона рублей. К слову, это больше, чем в 2019-м, когда о COVID-19 в мире еще и не слышали.

О том, что пандемия ударила по экономике в целом и по нефтегазовой отрасли в частности в заключительный день форума говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, мир в скором времени рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа. И все из-за недостаточных инвестиций в отрасль.

«Компании попали в зависимость от конъектурных интересов отдельных групп инвесторов и акционеров. Так, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы и отказываются от поиска и развития новых запасов», - отметил Сечин.

По его словам, в результате этого прирост нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас.

Напомним, ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня в очном формате. Ранее губернатор города Александр Беглов рассказал, что, несмотря на пандемию, мероприятие в этом году решили провести в оффлайн формате, но с соблюдением строгих мер безопасности.