Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире ПМЭФ-2021 ТЕГИ

Четыре триллиона рублей, 800 соглашений, 140 стран мира, 13 тысяч участников: как закончился ПМЭФ-2021

Виктория Ивашечкина
21:25 05.06.2021
О влиянии пандемии на экономику и, в частности, нефтегазовую отрасль, рассказал глава «Роснефти» Игорь Сечин.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира. В субботу, 5 июня, он завершил свою работу.

И хотя мероприятие проводилось в условиях пандемии, цифры заключенных контрактов впечатляют. За 4 дня подписали более 800 соглашений на общую сумму в почти 4 триллиона рублей. К слову, это больше, чем в 2019-м, когда о COVID-19 в мире еще и не слышали.

О том, что пандемия ударила по экономике в целом и по нефтегазовой отрасли в частности в заключительный день форума говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, мир в скором времени рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа. И все из-за недостаточных инвестиций в отрасль.

«Компании попали в зависимость от конъектурных интересов отдельных групп инвесторов и акционеров. Так, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы и отказываются от поиска и развития новых запасов», - отметил Сечин.

По его словам, в результате этого прирост нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас.

Напомним, ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня в очном формате. Ранее губернатор города Александр Беглов рассказал, что, несмотря на пандемию, мероприятие в этом году решили провести в оффлайн формате, но с соблюдением строгих мер безопасности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:02 В стране и мире
Отразили атаку в Идлибе: сирийские военные уничтожили 70 боевиков ответным огнем
19:52 Спорт
Сборная России по футболу обыграла команду Болгарии
14:59 В стране и мире
Видео
Суд арестовал обманувших ветерана Пронина мошенников
13:27 В стране и мире
Видео
Американский грузовой корабль Dragon пристыковался к МКС
12:03 В стране и мире
Назначен новый директор космодрома Восточный
Популярное
Необычные очертания и свет на вершине: ученые пытаются разгадать тайну Башни Дьявола в США
Мясников перечислил основные угрозы больных зубов
Видео
От востока до запада: как проходят отборочные туры на вокальном конкурсе «Новая Звезда»
Ученый рассказал, откуда в России появился борщевик
Видео
«Мы должны всех кормить?»: Путин ответил на слова Зеленского о транзите газа через Украину
Видео
Британский фотограф рассказал в ООН правду о конфликте на юго-востоке Украины
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.