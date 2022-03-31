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РБК: РФ предложила ЕС платить за газ по счетам российских банков

Елизавета Потейчук
16:10 31.03.2022
Кроме того, источник в «Газпроме» подтвердил структуру предложенного обмена.
РБК: РФ предложила ЕС платить за газ по счетам российских банков
© Фото: freepik.com
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Россия разработала новую систему оплаты газа для стран Евросоюза, которая предусматривает открытие счета в рублях в одном из отечественных банков. Как отметил источник в правительстве РФ, «платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях».

«Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа», - передает РБК слова источника в кабмине.

Более того, источник в компании «Газпром» подтвердил газете структуру предложенной схемы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одним из вариантов оплаты за российский газ является конвертация средств в рубли через Газпромбанк. Также напомним, что до этого в Германии сообщили о намерении рассчитываться с Россией за газ в евро через банк «Газпрома».

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