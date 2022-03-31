Содержание писем показывает, что сын президента США сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, добавили в военном ведомстве.

© Фото: Consolidated News Photos, CNP, AdMedia, Globallookpress

Министерство обороны РФ прокомментировало переписку сына президента США Хантера Байдена по деятельности американских биолабораторий на Украине на брифинге по военно-биологической деятельности США на территории этой страны.

«Перед вами переписка сына действующего президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ», - сказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в создании финансовой возможности проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение средств для компаний Black and Veach и Metabiota.