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Мирные жители Донбасса рассказали о новых издевательствах со стороны боевиков запрещенного батальона «Айдар»* в городе Счастье. «Звезда» продолжает сбор и фиксацию доказательств преступлений украинских радикалов против мирных жителей.

Боевики «Айдара»* насильно заставляли жителей поселка Счастье нести трудовую повинность. Так, бывший повар нацбатальона рассказала, как боевики ломали ей пальцы, если приготовленные блюда им не нравились.

«Вот так в другую сторону выкручивали. С гипсом ходила. Денег так и не заплатили, только нервы потратили», - рассказала женщина.

Помогали запугивать население Счастья и казаки атамана Виктора Ткаченко, на тот момент директора лицея. Его пособники сейчас сотрудничают со следствием.

«Чем он занимался? Грабил дачи. Вывозили в училище, из гольфклуба трактора вывозили они. У Ткаченко они стояли, потом куда вывез неизвестно», - рассказал бывший казак Владимир Гавриленко.

Местные сотрудники полиции рассказывают, как Ткаченко использовал должность директора лицея. По их данным, он поставлял айдаровцам* несовершеннолетних девочек. 16-летнюю на тот момент жертву бойцы батальона несколько дней держали в гараже, постоянно угрожая убийством.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

Ранее житель Луганской области Николай Ворошилов рассказал, как проснулся с дулом автомата во рту. Украинские националисты его пытали, украли все ценности и пытались узнать где его сын, чтобы добраться и до него. Ворошилов отмечает: националисты из украинского батальона «Айдар»* - «хуже фашистов».

* на территории РФ в отношении «Айдара» возбуждены уголовные дела.