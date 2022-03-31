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В Музее Победы правнукам фронтовика вручили боевой орден их предка

Виталий Музыка
01:51 31.03.2022
Москвич потратил больше трех лет, чтобы найти потомков фронтовика ВОВ и вернуть им утраченный орден.
В Музее Победы правнукам фронтовика вручили боевой орден их предка
© Фото: ТРК «Звезда»
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В Музее Победы 30 марта потомкам фронтовика вручили боевой орден их предка. Торжественная церемония состоялась во время концерта конкурса «Пробуждая сердца», посвященного памяти Василия Ланового.

Четыре года назад москвич Юрий Ерофеев увидел объявление о продаже ордена Отечественной войны II степени. Неравнодушный житель столицы смог выкупить орден, а затем занялся поисками того, кому эта награда должна принадлежать по праву. Поиск был нелегким. И длился он больше трех лет. Но благодаря совместным усилиям Юрия Ерофеева, исполкома «Бессмертного полка России» и работников Центрального архива Министерства обороны было установлено, что этим орденом был награжден Бато Нилсанович Бурлов, он уроженец села Куркат Иркутской области.

Старший лейтенант, заместитель командира по политической части, Бато Бурлов воевал в составе воинских подразделений Донского и Юго-Западного фронтов. Был трижды ранен. За боевые заслуги был награжден орденом Красной звезды и медалью за оборону Сталинграда. О награждении орденом Отечественной войны II степени Бато так и не узнал. Он погиб в апреле 1944 года. Ему было 27 лет.

И, если бы не упорство и неравнодушие Юрия Ерофеева, эта награда так никогда бы и не нашла своего героя. В торжественной обстановке орден передали правнукам старшего лейтенанта Бато Бурлова - Артему Викторовичу и Дмитрию Юрьевичу Бурловым. Теперь эта награда стала семейной реликвией и будет бережно храниться и передаваться из поколения в поколение.

Ранее сообщалось, что командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на Украине, российским военнослужащим.

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